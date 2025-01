„Ona je osvojila Evropu“: Meloni došla kod Trampa na Floridu (VIDEO)

Premijerka Italije Đorđa Meloni doputovala je juče na Floridu kako bi se sastala s novoizabranim američkim Donaldom Trampom, u nastojanju da ojača veze s njim pre inauguracije 20. januara, prenosi Index.hr.

Zaposleni u Trampovom odmaralištu Mar-a-Lago dočekali su Meloni aplauzom nakon što ju je predstavio novoizabrani predsednik, što pokazuju video snimci podeljeni na društvenim mrežama. First vid of Trump hosting Italian Premier Georgia Meloni in Mar-a-Lago pic.twitter.com/IsP7TVOgra — John Metzner (@JohnRMetzner) January 5, 2025 Njeno putovanje dolazi nekoliko dana pre susreta s američkim predsednikom Džo Bajdenom koji bi trebalo da boravi u Rimu od četvrtka do 12.