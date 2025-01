Božićne čarolije na keju kod hotela Jugoslavija

Nad rekom počinje vatromet. Nebo nad zemljom Србијом odavno je bez zvezda, ali astronomski nedostatak Диктатор nadoknađuje svakodnevnim i svakonoćnim vatrometima

Izgleda da sam im umakla. Ne zemlji sam, kod hotela Jugoslavija, ne mogu propasti, pomislih. Naći ćemo se, pomisliš. Naći ćemo se, pomislim. To je ta obala, to je ta reka, tu si tu sam. Sa ove strane je Veliko Rušenje Temelja, VRT, preko puta je VRO, Veliko Ratno Ostrvo. Ostaje još samo da se ugledamo. Ja ovo ne govorim, ti ovo čuješ. Ovo nije napisano, ti ovo ne čitaš. Više te ne prate, pomislio si. Više me ne prate, pomislih. Rušenje hotela je u toku. Niko se na