Vremenska prognoza 6. januar 2025.

Ujutru vrlo hladno sa mrazom, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 13 do minus 2 stepena, dnevna od 1 do 7 stepeni. I u glavnom gradu slično vreme uz 6 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 06.01.2025. Ponedeljak: Ujutro u južnim krajevima slab i umeren mraz uz pojavu magle i poledice, na severu, zapadu i u centralnim predelima osetni porast jutarnjih temperatura. U toku dana malo do umereno oblačno i toplije. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, u Vojvodini i u planinskim predelima i jak. Najniža temperatura od -6 do 5 °C, najviša od 6 °C u Negotinskoj Krajini, do