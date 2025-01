Tramp: Ne isključujem mogućnost povratka kontrole na Grenlandu i u Panamskom kanalu

Novoizabrani američki predsednik Donald Tramp danas nije isključio preduzimanje vojne ili ekonomske akcije radi ispunjenja želje da SAD povrate kontrolu nad Panamskim kanalom i zauzmu Grenland, koji je deo teritorije Danske.

Tramp je rekao novinarima da je zainteresovan da Kanada postane deo SAD i kritikovao je Amerikance što kupuju kanadske proizvode, kao i što Vašington pruža vojnu pomoć Otavi. Ukoliko se Danska suprotstavi ponudi da SAD kupe Grenland, Vašington će Kopenhagenu nametnuti sankcije, izjavio je Tramp. On je obećao da će Meksički zaliv preimenovati u Zaliv Amerike. “Obuhvata veliku teritorju. ‘Zaliv Amerike’. Kako je to lepo ime”, rekao je Tramp. On je poručio da članice