Na policiju krenuo škorpionom i sa 2 pištolja bez dozvole: Dačić opisao kako je izgledala čitava akcija hvatanja ubice iz Jagodine na Badnje veče

Policijski posao na Badnji dan nije bio jednostavan, jer je intervenisano zbog incidenta uzrokovanog alkoholom, kada je osumnjičeni sa dva pištolja i škorpionom pucao na policiju.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je potvrdio da je reč o osobi s bogatim krivičnim dosijeom, uključujući pokušaj ubistva i nasilje u porodici. Ivica Dačić je otkrio i kako je izgledala čitava akcija hvatanja ubice iz Jagodine. - Nije bio jednostavan Badnji dan sa aspekta policijskog posla. Policija je morala radno da provodi praznik. Nažalost, to je nešto što se dešava. Ovde je alkohol kriv, došlo je do svađe u kafani, on je otišao kući, doneo škorpion i