Počela trodnevna proslava Dana RS, u Banjaluku stiže Vučević sa delegacijom Vlade Srbije

Beta pre 5 sati

Odavanjem pošte i polaganjem venaca na spomenik poginulim borcima nekadašnje Vojske Republike Srpske (VRS) na groblju "Sveti Pantelija" u Banjaluci danas je počelo obeležavanje Dana RS, koje će trajati tri dana. Vence su položili predsedavajuća Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Željka Cvijanović, predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić (NSRS), izaslanik predsednika RS Јelena Pajić Baštinac i predsednik Odbora Vlade RS za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Danijel Egić. U ime Srbije venac su položili generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić i predstavnik Parlamentarnog foruma RS - Srbija Dušan Marić. Predsednik NSRS Nenad Stevandić je posle ceremonije polaganja venaca izjavio da "Republika Srpska i njeni građani nikome ne određuju niti prepravljaju datume rođenja, pa neće dozvoliti ni drugima da to čine njoj". "Nismo konvertiti da odbacimo ono što jesmo, da se odreknemo onih koji su tog dana digli ruku za deklaraciju o Republici Srpskoj i koji su posle toga poginuli za Srpsku", kazao je Stevandić. Ustavni sud BiH je u dva navrata proglasio neustavnim obeležavanje 9. januara kao Dana RS, s obzirom na to da je 9. janaura 1992. godine tadašnja Skupština srpskog naroda u BiH u Sarajevu donela Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda u BiH. Obeležavanje Dana RS 9. januara označeno je kao diskriminatorsko po narode u RS koji nisu Srbi. Srpski član i predsedavajuća Predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila da je "današnja sloboda skupo plaćena", čemu, kako je istakla, svedoči broj žrtava i sva materijalna stradanja koja je tokom rata u BiH pretrpeo srpski narod. "Republiku Srpsku treba da gradimo i kao zajednicu u kojoj neprekidno treba da pravimo bolje uslove za život i mislim da smo to sve ove godine pokazali", naglasila je ona Cvijanović. Predsednik Vlade RS Radovan Višković rekao je da je RS "večna, sviđalo se to nekome ili ne. Mi nikoga ne vređamo i ne šaljemo uvredljive poruke, već želimo da budemo poštovani", kazao je Višković. Prema njegovim rečima, svako u BiH ima pravo da slavi svoje datume, pa tako i RS da proslavlja 9. januar. Zvaničnici RS vence su položili i na Trgu palih boraca NOR, kao i na Spomen obeležju za dvanaest banjalučkih beba, koje su zbog nemogućnosti dopreme sanitetskih sredstava iz Srbije zbog ratnih dejstava i zabrane letova iznad BiH, preminule zbog nedostatka kiseonika u banjačkom Kliničkom centru. Ove godine Dan RS obeležava se pod sloganom "Za večnost rođena" a proslava će trajati tri dana. Danas će biti održana svečana akademija u Sportskoj dvorani Borik, dok će sutra na Trgu Krajine biti održan svečani defile. Obeležavanju Dana RS prisustvovaće delegacija Vlade Srbije predvođena premijerom Milošem Vučevićem, koju će danas na aerodoromu u Mahovljanima dočekati premijer RS Radovan Višković i ministri. Gašić o zabrani leta aviona VS u BiH: Pokazatelj otvoreno neprijateljskog stava prema Srbiji i RS Odluka ministra odbrane BiH Zukana Heleza da ne dozvoli let vojnog aviona koji bi iz Beograda u Banjaluku prevezao delegaciju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (VS) na obeležavanje Dana Republike Srpske (RS) pokazatelj je očaja dela bošnjačkog rukovodstva i otvoreno neprijateljskog stava prema Srbiji, RS i Srbima uopšte, ocenio je ministar odbrane Bratislav Gašić. On je u pisanoj izjavi naveo da ta odluka "neće ugroziti prisustvo delegacija iz Srbije proslavi u Banjaluci". "Reč je, u suštini, o nebitnoj odluci čoveka apsolutno nebitnog u kontekstu odnosa Srba u Srbiji i Srpskoj kao i obeležavanja Dana Republike Srpske. Na gospodinu Helezu je da izabere sa kojom emocijom će pratiti manifestacije povodom 9. januara, a ja sam siguran da će ih svi naši sunarodnici posmatrati sa radošću i ponosom", naveo je Gašić a prenelo Ministarstvo odbrane. Podsetio je da Helez ni letos nije dozvolio da helikopteri MUP Srbije pomognu gašenju požara u BiH. "Na štetu građana te zemlje, nažalost... Sada ćemo postupiti onako kako mi mislimo da je potrebno, a Helez se za to ništa ne pita", naveo je Gašić. Dodao je da se zahtev vlastima BiH nije odnosio na prelet preko teritorije te zemlje već na sletanje u Banjaluku. "Prelet, obično podrazumeva da se preko vazdušnog prostora jedne zemlje stigne u neku drugu ili treću zemlju. Iz Helezove izjave naslućujem da on Republiku Srpsku, tj. Banjaluku ne smatra delom BiH čim pominje 'prelet'... Ukoliko nije reč o lapsusu ili, pak, krajnjem neznanju gospodina ministra, ovo bi moglo da ukazuje na interesantnu promenu stava bošnjačkih predstavnika u BiH", naveo je Gašić. Ministar odbrane BiH Zukan Helez nije dao saglasnost da delegacija Ministarstva odbrane Srbije vojnim avionom doputuje ;u Banjaluku, na proslavu 9. januara, Dana Republike Srpske (RS) kojeg ne priznaje vlast BIH. Ambasada Srbije u BiH je odobrenje za let iz Srbije tražila za 8. i 9. januar.

(Beta, 08.01.2025)