Sin uhapšen zbog sumnje da je ubio majku u Srbobranu

SRBOBRAN - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. R. (36), iz Srbobrana, zbog sumnje da je na smrt pretukao svoju 69-godišnju majku.

On je osumnjičen za krivično delo teško ubistvo, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu. Sumnja se da je, tokom noći, u porodičnoj kući, on udarcima usmrtio svoju 69-godišnju majku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Somboru.