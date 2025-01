Vlada ponudila prosvetarima povećanje plate od po pet odsto u martu i oktobru

Beta pre 1 sat

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da nije postignut konačan dogovor sa sindikatima prosvete, ali da je predlog Vlade Srbije povećanje plate nastavnicima i stručnom osoblju od po pet odsto u martu i u oktobru.

Vučević je posle sastanka sa reprezentativnim sindikatima prosvete u Vladi Srbije rekao da je predlog i povećanje od sedam odsto od januara 2026. godine prosvetnim radnicima kao i celom javnom sektoru.

Sa svim planiranim povećanjima, dodao je on, 2026. godine plate nastavnika biće veće za 31 odsto.

"Spremni smo da to definišemo sledeće nedelje kroz uredbu. Spremni smo da do Savindana zaključimo kolektivni ugovor za naredni period iako on ističe 5. marta, spremni smo da idemo pre vremena, naravno uz očekivanja da ne bude štrajka i obustave i da se stvari u školama normalizuju, da se nadoknade časovi koji su izgubljeni", rekao je Vučević.

Dodao je i da ne postoji rok do kog sindikati moraju da daju odgovor.

(Beta, 09.01.2025)