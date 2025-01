Zelenski pozvao partnere da razmeste trupe u Ukrajini: "Putin želi da potpuno uništi Ukrajinu i sve nas slomi"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je danas da je razmeštanje vojnih kontingenata partnerskih zemalja u Ukrajini jedno od najboljih oruđa za primoravanje Rusije na mir.

- Francuska je prošle godine iznela ideju o razmeštanju kontingenta partnera u Ukrajini kako bi se doneo mir. Svima je jasno - do danas svi ciljevi (ruskog predsednika) Vladimira Putina ostali su isti. On želi da potpuno uništi Ukrajinu i sve nas slomi i zato je naš cilj da pronađemo što je moguće više sredstava za prisiljavanje Rusije na mir - rekao je on na otvaranju 25. sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u američkoj vazduhoplovnoj bazi Ramštajn u