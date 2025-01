Vučević Konakoviću: Zagrlite RS imaćete bolju BiH, ljudi će biti zadovoljniji

BEOGRAD - Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da mu je čudno to što neko poput ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića, koji priča da želi da mu država jača i bude funkcionalna, napada polovinu svoje zemlje, istiskuje drugi entitet i trećinu države proglašava genocidnom, i poručio mu da zagrli Republiku Srpsku i da će im se to vratiti mnogosturko, da će imati bolju BiH i da će to biti dobro za sva tri naroda.

Premijer je to rekao novinarima u Beogradu, na pitanje da prokomentariše reakcije iz Sarajeva i to što je Ministarstvo spoljnih poslova BiH uputilo protestnu notu Srbiji zbog učešća najviših srpskih zvaničnika u obeležavanju, kako oni kažu, neustavnog dana Republike Srpske i to što je između ostalog i ministar spoljnih poslova, Elmedin Konaković, podneo i sam zahtev da 9. januar bude proglašen za Dan žalosti. "Čudno mi je da to neko radi ko priča stalno o BiH kao o