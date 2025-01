SAD sankcionisale Naftnu industriju Srbije jer joj je suvlasnik ruski Gasprom

Beta pre 28 minuta

Ministarstvo finansija SAD je danas sankcionisalo Naftnu industriju Srbije (NIS) u okviru novog paketa sveobuhvatnih mera protiv niza pravnih i fizičkih ruskih lica u vezi s ratom u Ukrajini. Ministarstvo je na svom sajtu objavilo da je merama protiv Gaspromnjefta i Surgutneftegasa pojačalo sankcije Rusiji ciljajući na rusku proizvodnju i izvoz nafte kao primarni izvor prihoda. Sankcije obuhvataju i više od 180 brodova i desetina trgovaca naftom, vršilaca usluga naftnih polja, osiguravajućih kompanija i zvaničnika energetike Rusije i njihovih saradnika u svetu. Ministarstvo je ocenilo da je time preduzelo do danas najsveobuhvatnije mere da bi ispunilo obavezu G7 da smanji ruske prihode od energije, uključujući blokiranje dva najveća ruska proizvođača nafte, piše u saopštenju. Ministarstvo je prenelo da je i Velika Bitanija danas preduzela mere za sankcionisanje dva velika ruska proizvođača nafte Gaspromnjeft i Surgutneftegas. Navedeno je i da Stejt department takođe preduzima korake da smanji prihode Rusije od energije blokiranjem dva aktivna projekta tečnog prirodnog gasa, velikog ruskog naftnog projekta i entiteta iz trećih zemalja koji podržavaju ruski izvoz energije. Državni sekretar SAD za finansije Dženet Jelen je, u konsultaciji sa državnim sekretarom Entonijem Blinkenom, donela rešenje o uvođenju sankcija svakom licu za koje je utvrđeno da radi ili je radilo u energetskom sektoru privrede Ruske Federacije. Očekuje se da to smanji prihode od izvoza nafte koje Rusija koristi za svoj rat protiv Ukrajine i "druge štetne aktivnosti u inostranstvu". Pored toga, ministarstvo je izdalo odluku o prekidanju određenih transakcija 12. marta 2025. Ministarstvo je, u konsultaciji sa Stejt departmentom, donelo novu odluku kojom zabranjuje pružanje američkih naftnih usluga osobama u Ruskoj Federaciji, čime se Rusiji prekida pristup američkim uslugama koje se odnose na vađenje i proizvodnju sirove nafte. Zabrana stupa na snagu 27. februara 2025. Ministarstvo je objasnilo da su Javno akcionarsko društvo Gaspromnjeft i Surgutneftegas ruske, vertikalno integrisane naftne kompanije čije osnovne aktivnosti uključuju istraživanje, proizvodnju i prodaju nafte. Ministarstvo sankcioniše i više od 20 podružnica Gaspromnjefta i Surgutneftegasa. Sve one su u vlasništvu 50 posto ili više, direktno ili indirektno, Gaspromnjefta, Surgutneftegasa ili njihovih filijala. Kao preduzeća u vlasništvu ili pod kontrolom Gaspromnjefta, ili ona koja su delovala ili navodno delovala za njega ili u njegovo ime, direktno ili indirektno, navedene su firme u Tadžikistanu, Luksemburgu, Kazahstanu, zatim se navodi i "NIS AD Novi Sad kao podružnica Gaspromnjefta u Srbiji", a potom još dve firme u Kirgistanu. Kao rezultat današnjih ankcija, navelo je Ministarstvo finansija SAD, sva imovina i interesi u imovini ruskih firmi koja se nalaze u Sjedinjenim Državama ili u posedu ili kontroli američkih osoba su blokirani i moraju biti prijavljeni. Blokirani su i svi subjekti koji su direktno ili indirektno u vlasništvu jedne ili više blokiranih osoba 50 posto ili više. Sve transakcije američkih lica ili unutar Sjedinjenih Država ili u tranzitu koje uključuju bilo kakvu imovinu ili interese u imovini određenih ili blokiranih osoba su zabranjene osim ako nisu odobrene opštom ili posebnom licencom ili izuzete. Te zabrane obuhvataju davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od strane, ili u korist bilo koje blokirane osobe i primanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od bilo koje takve osobe. Osobama koje nisu državljani SAD je takođe zabranjeno navođenje osoba iz SAD da namerno ili nesvesno krše američke sankcije, kao i da izbegava sankcije SAD. Pored toga, strane finansijske institucije koje sprovode ili omogućavaju značajne transakcije ili pružaju bilo koju uslugu koja uključuje rusku vojno-industrijsku bazu, mogu da budu sankcionisane. Osobe koje nisu državljani SAD, uključujući strane finansijske institucije, takođe bi se mogle suočiti sa sankcijama zbog svesnog omogućavanja značajnih transakcija za ili u ime sankcionisanh ruskih pojedinaca ili entiteta, upozorilo je ministarstvo. Ministarstvo upozorava i da može dodati osobe na listu sankcionisanih, ali i s liste ukloniti osobe jer, kako piše "krajnji cilj sankcija nije kažnjavanje, već pozitivna promena u ponašanju", a navodi i da sva sankcionisana pravna i fizička lica mogu biti predmet dodatnih ograničenja".

(Beta, 10.01.2025)