Od danas prijavljivanje za plivanje za Časni krst u Kragujevcu: Broj učesnika nije ograničen! Maloletnici moraju da ispune ove uslove

Šumadijska eparhija, Grad Kragujevac, Gradska turistička organizacija i Sportsko privredno društvo Radnički, objavili su poziv za sve zainteresovane sugrađane koji 19. januara, na Bogojavljenje žele da plivaju za Časni krst.

Prijavljivanje počinje danas i traje do utorka, 14. januara. Svi koji žele mogu se prijaviti na info pultu Zatvorenog bazena od 8:00 do 22:00 sata, a u utorak, 14. januara, od 8:00 do 14:00 sati. Broj učesnika nije ograničen. Za maloletne učesnike, uz blagoslov sveštenika, potrebna je i overena saglasnost roditelja i lekarski pregled. Tradicionalno plivanje za Časni krst biće održano u nedelju, 19. januara, na Bogojavljenje, u 12:00 sati, na Šumaričkom jezeru u