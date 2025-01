Zahlađenje sa kišom već zahvatilo ove delove Srbije! Pašće i do 25 centimetara snega, a pahulje se očekuju i u Beogradu: Detaljna prognoza za naredne dane

U Srbiji se danas očekuje jače naoblačenje i zahlađenje s kišom uz jak, kratkotrajno i olujni severozapadni vetar iz Vojvodine koji će se brzo proširiti i na ostale krajeve zemlje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U brdsko-planinskim predelima počeće da pada sneg, a sa padom temperature, kratkotrajan sneg očekuje se ponegde i u nižim predelima. Uveče u Vojvodini i u delu centralne Srbije delimično razvedravanje uz slabljenje vetra. Najniža temperatura biće od jedan do devet, a najviša od četiri na severu i zapadu do 14 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu se ujutru očekuje jače naoblačenje i zahlađenje s kišom uz jak severozapadni vetar. Temperatura ujutru od osam do 10