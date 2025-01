Biseri, svadbeni poklon i igračka kosilica: Šta su zatekli ljudi u Los Anđelesu u spaljenim domovima

BBC News pre 1 sat

BBC Piter Mičel je iz hobija pravio nameštaj za njegov dom - vatra je prougatala sve

Hiljadama stanovnika Los Anđelesa požari su odneli gotovo sve što su imali.

Posle pet dana požara, najmanje 11 je poginulo, hiljade domova je uništeno, a evakuisano je oko 180.000 ljudi.

Nakon što je u nekim delovima Los Anđelesa vatra stavljena pod kontrolu, stanovnici Altadene vratili su se da vide šta je ostalo: našli su tek neke netaknute stvari iz njihovih života pre ove katastrofe.

Mnogi su među ruševinama pronalazili sitnice koje su im izmamile osmehe, a povremeno i trenutak radosti nakon što su preživeli užas.

Evo šta su zatekli.

Igračka kosilica: Henri Džajls

BBC Henri Džajls je sakrio igračke u žbunje, nadajući se da će biti bezbedne

Kada se šestogodišnjak Henri Džajls sa roditeljima vratio u njihov dom u Altadeni tačno je znao gde da traži.

Prednja kapija i zid na imanju su sve što je ostalo netaknuto.

U poštanskom sandučetu ostala je i nedirnuta pošta.

Na prilazu kući su dva izgorela automobila, a pozadi je uništena ljuljaška.

Ali u nekom žbunju bila je kofa i igračka za kosilicu.

„Mama vidi, preživeli su! Sakrili smo ih u žbunje jer smo znali da će biti požara!", uzbuđeno je uzviknuo Henri.

Henri i njegov brat Lukas su pregledali preostale biljke: „Ova je preživela! Ova nije. Paradajz je spaljen."

Pronašli su još nekoliko stvari.

Henrijeva porodica se spakovala lagano, ne želeći da preopterećuje auto u slučaju da moraju da spavaju u njemu.

Poneli su tek nekoliko osnovnih stvari, a sa njima su i porodični psi.

„Henri je bio tužan. Dobio je novi 3D štampač koji je uništen.

„Pitao me je zašto ga nisam ponela. Odgovorila sam mu da smo morali da uzmemo samo važne stvari. Na to je on rekao: 'Pa, bilo mi je važno' ", rekla je njegova majka Dejzi za BBC.

Stranica iz knjige: Dejzi Suarez

BBC

„Ovo je ostalo od moje knjiga", rekla je Dejzi, dok je prebirala po ruševina spaljene kuće iz njenih snova, za koju je rekla da je žrtvovala mnogo da bi je kupila.

„Verovatno je ostala na mom noćnom ormariću. Pročitala sam mnogo knjiga o sopstvenom razvoju i osnaživanju.

„Ovo mora da je božanska poruka za mene da nastavim dalje, verujem u to", dodala je ona.

I dalje tinja manja vatra na pojedinim delovima onoga što je bila njena kuća.

Dolazi i Kit, njen muž.

„Gledao sam šta je ostalo od kuhinje", kaže.

Porodica je u ovoj kući živela tri godine.

Kit je poreklom iz Engleske, ali je u SAD već 40 godina.

Dejzi i Kit su poslali Henrija i Lukasa kod porodice na Floridu dok smisle šta će da rade.

Odseli su u hotelu.

Dejzi kaže da im je teško što se razdvajaju od dece, ali da je to najbolje rešenje.

„Posle nedelju dana počeli su da plaču 'Želim da se vratim u Kaliforniju.' Ali oni nemaju dom u koji bi mogli da se vrate i želeli smo da im pokažemo da više nema kuće, tako da su razumeli".

Činija i tanjir: Lari Vileskas

BBC Lari Vilekas drži svadbeni poklon od pre 25 godina

Lari Vileskas (52) je preturao po onome što je ostalo od njegovog doma.

Njegova žena i njihovo troje dece tražili su sve što je moglo da ostane čitavo.

Našli su božićni ukras, neoštećenu knjigu i nešto što ga je skoro dovelo do suza.

„Pronašli smo posudu i činiju, deo kompleta koji nam je moja pratetka poklonila na dan venčanja. Trajalo je 24 godine. Zajedno smo 29, a venčali smo se četiri godine kasnije i eto, ostali su činija i taj tanjir, verovali ili ne".

„Jedva da je nešto ostalo čitavo. Jasno je koliko je gorelo sve. Sve je u suštini nestalo, tako da male stvari koje nađete postaju još posebnije."

Razbijena vaza: Daron Anderson

BBC Daron Anderson drži komad grnčarije koju je napravila njegova majka

Daron Anderson je zakoračio oko ugljenisanih delova krova kuće koji su sada na mestu gde je nekada bilo njegovo dvorište.

„Vau, ostalo je malo grnčarije moje mame", rekao je.

Njegova majka je ostavila neke od keramičkih posuda koje je napravila na terasi.

„Ako pronađemo nešto što je netaknuto, mogu da odnesem mami. Sve je krhko i lomi se", rekao je.

Svaki komad koji je uzeo kao da se raspada u njegovim rukama.

Konačno je iz gomile ostataka izvukao vazu sa belim i plavim cvetovima.

„Oh, čoveče, ovakvo s**nje je ostalo čitavo. Znam da će se svideti mojoj mami", rekao je.

„Malo je, ali je nešto."

Testera i dva bisera: Piter Mičel i Tavija Vajnman

BBC

Kada je vatra uništila dom Pitera Mičela, progutala je i njegov ručni rad.

„U celoj kući su bili ormarići i razni komadi nameštaja koje sam sam napravio", rekao je za BBC.

„Sve je nestalo. Bilo je stvari koje sam napravio u kući, samo sitnice, znaš?.. Nisam se bavio stolarskim zanatom, radio sam to jer sam zaista uživao."

Pretražujući ostatke starog alata, pronašao je i spaljenu motornu testeru.

Mičel kaže da se materijalne stvari mogu zameniti.

„Mogu da nabavim još jednu od ovih. Mislim, koliko god da volim ovu testeru i satima sam je koristio praveći kul stvari na njoj, može da je zameni nova. Sada je u Valhali (večnim lovištima)."

U blizini, njegova komšinica Tavija Vajnman je pregledala ugljenisane novčiće da bi pronašla dva bisera sa ogrlice njene majke.

Izveštavanje iz Los Anđelesa: Kristal Hejz, Keli Čejs, Helena Hamfri i Džon Sadvort

