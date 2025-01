Rhmz izdao upozorenje, stižu snežni udari: Popaljeni meteoalarmi, tri dela Srbije će biti pogođena: U ovom gradu sneg ne prestaje da veje od noćas, očekuje se novih 15 cm!

Republički hidrometeorološki zavod izdao je najnovije upozorenje na sneg na teritoriji Srbije. Kako RHMZ najavljuje sutra se u tri predela zemlje očekuje povećanje snežnog pokrivača i do 15 cm. A od noćas ne prestaje da veje u Vranju, a zabelelo se i u Ivanjici.

- Sutra (12.01.) se na krajnjem jugu Srbije, na području Kosova i Metohije i u Pčinjskom okrugu, očekuju nove snežne padavine koje će dovesti do stvaranja odnosno povećanja visine snežnog pokrivača za 10 do 15cm, lokalno i više - upozoravaju iz RHMZ. Kako javljaju čitaoci Blica, u toku noći zabeleli su se i viši delovi Ivanjice, a formirao se i manji snežni pokrivač. Zbog snega koji se očekuje RHMZ upalio je i meteoalarme u ova tri predela, i to žute koji