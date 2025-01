"U: interesu nam je da Srbija iskoristi tih 45 dana..." Oglasio se premijer Hrvatske povodom sankcija NIS-u: "Srpska vlast zna šta joj želi Hrvatska"

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je Hrvatska upoznata s novim režimom sankcija protiv ruskih pravnih subjekata i pojedinaca, među kojima je NIS i istakao da Hrvatska želi ekonomsku i energetsku stabilnost Srbije.

On je, nakon sednice Predsedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), napomenuo da komunikacija između hrvatske vlade i američkih vlasti u vezi sa ovom temom traje vec nekoliko nedelja, preneo je Indeks.hr. - Za nas je važno da ovaj paket sankcija, pre svega u aspektu koji se odnosi na Hrvatsku, a to je NIS, koji je u suvlasništvu Gaspromnjefta, ostavlja 45 dana srpskim vlastima da reše pitanje vlasništva u tom periodu tranzicije - istakao je Plenkovic. On je