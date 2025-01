Zelenski: Sankcije ruskoj nafti značajno utiču na Putinovo finansiranje rata

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozdravio je danas nove američke sankcije protiv ruskog naftnog sektora i njene takozvane flote tankera u senci. „Ove mere nanose značajan udarac finansijskim osnovama ruske ratne mašine tako što narušavaju ceo lanac snabdevanja“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

I am grateful to @POTUS, his administration, and the entire American people for today’s announcement of a new sanctions package targeting over 400 entities linked to Russia’s energy sector. The bipartisan support of the United States truly matters, and we feel it deeply. These… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2025 Zelenski je izrazio zahvalnost na britanskim sankcijama koje su uvedene ruskim naftnim kompanijama, rekavši da