Nova titula za hamada međedovića: Srbija ima još jednog tenisera u 100 najboljih na svetu!

Srbin ostvario plasman karijere! Hamad Međedović, srpski teniser, ostvario je veliki uspeh osvajanjem titule na turniru u portugalskom Oeirašu, čime je došao do svoje pete Čelendžer titule u karijeri.

Uz ovaj trijumf, Međedović je prvi put ušao u Top 100 svetske ATP liste, zauzevši 98. mesto, što predstavlja njegov najbolji plasman do sada. U finalu je Međedović dominantno savladao Kanađanina Lijama Draksla rezultatom 6:1, 6:3, bez da je rival imao pravu priliku da ugrozi njegovu igru. Hamad je briljirao, osvojivši preko 85% poena na prvom servisu i ostavivši protivnika bez brejk šansi sve do poslednjih trenutaka meča. Na putu do titule, Međedović je pokazao