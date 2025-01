Međedović osvojio čelendžer u Oeirašu i plasirao se u top 100

Srpski teniser Hamad Međedović ubedljivo je savladao Lijama Draksla 6-1, 6-3 i osvojio titulu na čelendžeru u portugaskom Oeirašu.

To znači da se Novopazarac po prvi put u karijeri plasirao među 100 najboljih na svetu. Konačno se dogodilo ono što su mnogi ljubitelji tenisa očekivali još prošle godine. Perspektivni momak rođen 2003. godine postao je član odabranog društva i od ponedeljka će se naći na 98. poziciji ATP liste. On je do finala čelendžera u primorskom gradu došao posle pobeda nad Egorom Gerasimovim (1:6, 7:6 (7:4), 6:4), Federikom Fereira Silvom (6:1, 2:1), Zomborom Pirošom (6:3,