Raste broj žrtava u Kaliforniji: Samo 15 odsto požara lokalizovano, vatra i dalje bukti zbog jednog faktora

Nadležnim službama prijavljeno je da je 16 ljudi smrtno stradalo od posledica požara u Los Anđelesu, prenose danas američki mediji.

Pet osoba je poginulo u naselju Palisejds, a 11 u Itonu, saopštile su medicinske službe, prenosi TV mreža Ej-Bi-Si njuz (ABC News). Do sada je u Itonu u požaru izgorelo 14.117 ari, a uništeno ili oštećeno 7.000 objekata. Kako je naveo šef vatrogasne službe Los Anđelesa, Entoni Marone, samo 15 odsto ovog požara je lokalizovano. On je upozorio na to da su meteorolozi predvideli jak vetar do srede, što će znatno otežati napore sa ciljem gašenja vatrene stihije. U