Objavljeni podaci o izlaznosti u Hrvatskoj: Evo koliko građana je glasalo do 11:30 sati

Nešto više birača nego pre dve sedmice izašlo je danas prepodne da glasa na izborima za predsednika Hrvatske, pokazuju podaci koje je Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo u podne.

Na izbore za predsednika Hrvatske, prepodne je izašlo skoro 460.000 birača, odnosno 14 odsto, što je nešto manje nego pre pet godina, a nešto više nego pre deset godina. Do 11:30 sati glasalo je 460.890 birača ili 13,80 odsto, što je nešto više u odnosu na 29. decembar kada ih je glasalo 459.502 ili 14 odsto. Sledeće podatke o odzivu, koji će obuhvatiti birače koji će glasati do 16:30 sati, DIP će objaviti u 17 sati. Do 17 sati u prošlom krugu izbora izašlo 36,09