Stižu nam ledeni dani, a ovde će biti 30 cm snega! Rhmz izdao upozorenje, popalio alarme, toplije tek od ovog dana! Šta nas čeka za Srpsku novu a šta u februaru

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti hladno, samo u Vojvodini malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, a iznad ostalog dela zemlje pretežno oblačno, u većini mesta suvo, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kako se upozorava danas se na krajnjem jugu Srbije, na području Кosova i u Pčinjskom okrugu, očekuju nove snežne padavine koje će dovesti do stvaranja odnosno povećanja visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, lokalno i više. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Jutarnja temperatura će biti od minus četiri do nula, a najviša dnevna od nula do pet stepeni. Snežni pokrivač već sada dostiže do 15 centimetara na jugu Srbije. U Beogradu će biti umereno do