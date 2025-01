Vremenska prognoza 13. januar 2025.

U većem delu zemlje biće oblačno, suvo i hladno. Na severu se očekuju sunčani periodi, a slab sneg samo na jugu. Na severu Vojvodine i na planinama povremeno će duvati jak severac. Ujutru će se temperatura spustiti do -5, tokom dana najviše plus 5. U Beogradu oblačno i hladno, najviša temperatura 1 stepen.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 13.01.2025. Ponedeljak: U većem delu umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno. Na severu Srbije se očekuju sunčani periodi, a slab sneg samo na jugu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i na planinama povremeno jak, severoistočni. Najniža temperatura od -5 do -1 °S, a najviša od -1 °S na jugu do 5 °S na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini. Upozorenje: