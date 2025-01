Pokemon Pikaču i „tajno“ značenje za Novaka: „Da li je Svevišnji to namerno uradio“?

Novak Đoković je uspešno startovao Australijan open i u prvom kolu posle velike borbe savladao Nižeša Basavaredija sa 3:1 u setovima.

Posle meča je bio raspoložen da odgovara i na teme koje nisu čisto teniske. Tako je u jednom trenutku na red došla prića o Pokemonima, kultnom crtanom filmu. Đoković je uoči dolaska na turnir u Brizbejnu nosio torbu sa likom Pikačua, Pokemona koji je 25. po redu što su mnogi protumačili kao poruku da ide na 25. grend slem titulu. Ipak, Đoković je dao malo drugačije objašnjenje. „Interesantno mi je to, baš me je zabavilo. Iskreno, ja to nisam namerno uradio. Da li