Đoković iskren: Basavaredi je set i po bio bolji igrač

Novak Đoković je bio raspoložen posle teške pobede protiv Amerikanca Basavaredija. Srpski as je prvo odao priznanje rivalu koji ga je propisno namučio.

– Bio je bolji igrač set i po i zaslužuje aplauz za svoju igru. Nisam znao mnogo o njemu, ovakvi mečevi su uvek komplikovani jer rival nema šta da izgubi. Prijatno me iznenadio i želim mu svu sreću u nastavku karijere – istakao je Đoković. Amerikanac, koji ima samo 19 godina, nije krio da mu je Đoković uzor, a njegove društvene mreže su pune Novakovih slika. – Ne znam šta da kažem na to. Ne razmišljam o tome kada sam na terenu, ali cenim to poštovanje koje imam od