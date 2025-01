Dragiša Mijačić: Kaja Kalas izabraće danskog diplomatu Petera Sorensena za specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izabraće danskog diplomatu Petera Sorensena za specijalnog izaslanika EU za dijalog o normalizaciji odnos Kosova i Srbije, objavio je danas na društenoj mreži Iks (X) koordinartor radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 35 Dragiša Mijačić.

Danski diplomata Peter Sorensen ambasador je EU pri Kancelariji Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi, a prethodno je bio specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini. EU's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, will choose Danish diplomat Peter Sorensen as the EU's special envoy for the Kosovo-Serbia normalization dialogue. — Dragiša Mijačić (@DragisaMijacic) January 14, 2025 Prema ranijim saznanjima