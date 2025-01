Vučević: Sa prosvetarima nastavljeni razgovori, postignut dogovor o ključnim stvarima

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević rekao je da su danas nastavljeni razgovori sa četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika i da su postigli dogovor o ključnim stvarima. "Nastavljamo dijalog i po drugim pitanjima od značaja za položaj prosvete u društvu i svih zaposlenih u sistemu prosvete i obrazovanja u Srbiji.

U 2025. godini biće istorijska povećanja zarada u osnovnim i srednjim školama, a slede i druge velike promene u obrazovnom sistemu. Srbija ne sme da stane!", napisao je Vučević na svom instagram nalogu. View this post on Instagram A post shared by Милош Вучевић (@milosvucevic) Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević sastao se danas sa predstavnicima reprezentativnih sindikata prosvete. Predstavnici četiri reprezentativna sindikata u prosveti potpisala su sporazum