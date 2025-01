„Rivalke to osete, pa se osile“: Olga o tajni velike pobede i moćnoj Amerikanki kojoj staje na crtu

Olga Danilović je odigrala još jedan sjajan meč na Australijan openu ove godine i razbila Ljudmilu Samsonovu sa 6:1, 6:2.

To joj je bio najveći uspeh na Australijan openu do sada, a još jednom je pokazala da bi ovo mogla da bude njena godina. Nije krila zadovoljstvo nakon pobede protiv ozbiljne protivnice. „Izuzetno sam srećna zbog pobede. Znala sam da moram da budem čvrsta, da nametnem svoju igru i da istrajem u tome. Ne smeš da daš nikakvog prostora, onda ovakve rivalke to osete, osile se i ne prave toliko grešaka više. Ne bih rekla da je 6:2 realan rezultat u drugom setu, izvukla