Brnabić: Evo potpisa, a opoziciji demokratska prilika da skloni Vučića, ako ne žele savetodavni referendum, onda je cilj destabilizacija Srbije

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" nudi 100 potpisa za pokretanje savetodavnog referenduma o poverenju predsedniku Republike, navodeći da je to opoziciji demokratska prilika i šansa da, kako je rekla, ispuni svoj cilj i reši probleme, odnosno da skloni Aleksandra Vučića sa tog mesta.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da se čeka 67 potpisa opozicije, ali da do 10.15 časova još nije stigao nijedan. Pitanje na savetodavnom referendumu bi bilo - da li ste za pokretanje postupka za rezrešenje predsednika, a predsednik je sam juče već rekao, podseća Brnabić, da će istog dana podneti ostavku, ukoliko bi se na referendumu 50 odsto građana plus jedan glas od izašlih izjasnilo da nema poverenje u njega. Brnabić je objasnila da je to odgovor na