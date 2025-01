Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o podršci mladima za kupovinu prve nekretnine

Vlada Srbije je danas usvojila Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate za podršku mladima od 20 do 35 godina za kupovinu prve nekrtnine, uz jedan odsto učešća.

Ovaj kredit mogu da traže zaposleni na neodređeno vreme, poljoprivrednici, obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i samostalni umetnici, dok su zaposleni na određeno vreme dužni da na zahtev obezbede jemstvo člana porodice, navedeno je u saopštenju Vlade Srbije.

Dodaje se da su krediti dostupni i nezaposlenima, ali oni moraju da obezbede solidarno jemstvo kreditno sposobnog člana porodice (jemac-platac).

Maksimalna vrednost kredita koji može da se podigne je 100.000 evra, ali ne postoji ograničenje cene nepokretnosti ni cene kvadratnog metra.

Obaveze banaka su da klijentima za nepokretnosti do 100.000 evra ponude učešće od jedan odsto i grejs period od godinu dana, ali svaki klijent ima pravo da poveća svoje učešće i da ne koristi grejs period, kao i da prevremeno otplati kredit bez naknade, delimično i u celosti.

Kako je navedeno, ovim zakonskim rešenjima predviđen je grejs period od godinu dana sa fiksnom kamatnom stopom od 3,5 odsto, subvencija države je dva odsto, kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto.

Od druge do šeste godine fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, a kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto.

Posle šeste godine kamatna stopa je varijabilna - tromesečni/polugodišnji Euribor plus dva odsto.

Period otplate ovog kredita je do 40 godina, a najviše do 70. godine života, dok je garancija države 40 odsto do desete godine otplate kredita.

Novcem od ovog kredita mogu da se kupe kuća, stan i delovi stambene zgrade namenjeni stanovanju, garaža ili garažno mesto, ukoliko je zajedno sa stanom, kao i zemljište sa građevinskom dozvolom za izgradnju kuće, ali isključivo uknjiženi objekti, bilo da su u starogradnji ili novogradnji.

Predmet kupovine mogu da budu i objekti u izgradnji kod kojih banka ili Srbija finansira izgradnju, u okviru projektnog finansiranja te banke, u okviru projektnog finansiranja druge banke (ukoliko je objekat završen više od 60 odsto), gde je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica.

Vlada Srbije usvojila je danas i zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, kojim se uređuje uspostavlanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Srbiji u skladu sa zakonom, kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.

Kako je istaknuto, usvajanje ovih zakonskih rešenja od naročitog je značaja za unapređenje postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i za usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa svim međunarodnim standardima u ovoj oblasti.