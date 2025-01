Velika pobeda Partizana u Milanu, dupli „brejk“ crno-belih u teškoj evroligaškoj nedelji

Košarkaši Partizana pobedili su Armani u Milanu rezultatom 90:70 u 22. kolu Evrolige.

Cno-beli su tako stigli do druge pobede u gostima u ovom duplom kolu Evrolige i učinka 11-11. Početak utakmice pripao je domaćem timu. Na krilima Šejvona Šildsa su vodili osam poena prednosti (15:7), ali se do kraja prve deonice Partizan potpuno vratio u utakmicu – 17:17. U velikom delu druge četvrtine smo gledali igru „koš za koš“, sve dok u finišu tog dela igre domaći nisu napravili seriju 8:0 – 37:31. Ipak do poluvremena su se crno-beli ponovo oporavili i otišli