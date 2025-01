Incidenti u Gradskoj kući u Novom Sadu: Sukob između pripadnika Žandarmerije i opozicije (FOTO/VIDEO)

Nekoliko gradskih odbornika iz Novog Sada i poslanika u Skupštini Vojvodine blokiralo je danas Gradsku kuću u Novom Sadu. Ispred ulaza došlo je do sukoba između pripadnika Žandarmerije i opozicije, javljaju reporterke Insajdera. Blokada Gradske kuće u Novom Sadu završena je oko 14 časova, a nakon ulaska odbornika i poslanika opozicije u to zdanje i akcije policije u kojoj su izbačeni.

\u003cp\u003ePrivedeni su odbornik Miran Pogačar, te aktivisti Brajan Brković i Dane Pribić. Pribiću je određeno zadržavanje do 48 sati, a Brković je pušten\u003c/p\u003e \u003cp\u003eNa glavnom ulazu u zgradu prvo je došlo do guranja opozicije sa policijom, javljaju reporterke Insajdera. U toku sukoba došlo je do razbijanja prozora na Gradskoj kući.\u003c/p\u003e \u003cp\u003eOpozicija je ušla u Gradsku kuću u kojoj je sedište gradonačelnika i gradske vlade i