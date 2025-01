Alarmi upaljeni zbog ekstremno niske temperature i magle! Oglasio se RHMZ, leden dan pred nama: Evo šta nas čeka za vikend

U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti umereno oblačno vreme, a više sunčanih intervala se očekuje u planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro u većini mesta slab i umeren mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se u nizijama, po kotlinama, dolinama reka ponegde zadržati veći deo dana. Vetar slab, na istoku umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus osam do minus četiri, a najviša dnevna od minus jedan do tri. U Beogradu tokom jutra slab do umeren mraz, uz nisku oblačnost i maglu mestimično. U toku dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, severni i