U većem delu dana umereno oblačno, temperature od -8 do 3 stepena

NOVI SAD - U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti umereno oblačno, a više sunčanih intervala očekuje se u Timočkoj Krajini i planinskim predelima, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, na istoku umeren, severni i severozapadni vetar, a temperature će se kretati od minus osam do tri stepena, u Timočkoj Krajini do osam stepeni. U Novom Sadu se ujutru očekuju slab do umeren mraz, niska oblačnost, a na pojedinim lokalitetima i magla, u toku dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturama od minus sedam do nula stepeni. Sledeće sedmice manji porast temperature, a u utorak prolazno naoblačenje ponegde sa slabim kratkotrajnim