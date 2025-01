Ovo je tajna sinerovog uspeha: Malo tenisera ima ovakvu praksu! (video)

Evo šta je njegova tajna! Janik Siner, prvi reket sveta, nastavio je svoj pohod na odbranu titule na Australijan openu dominantnom partijom protiv Amerikanca Markosa Đirona.

Italijanski teniser je počistio rivala sa terena rezultatom 3:0 (6:3, 6:4, 6:2) za nešto više od dva časa igre, demonstrirajući silu i jasno stavljajući do znanja da je spreman za najviše domete. Posle pobede se dotakao samog meča, ali i podelio ključ uspeha proteklih 15 meseci. „Prvi servis mu je bio odličan, imao sam određenih problema da odgovorim na to. Videćemo sad šta me čeka u narednom kolu. Trudim se da budem mentalno miran, spreman, što ej na kraju krajeva