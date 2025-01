Kecmanović ispustio 2:1 i brejk u četvrtom setu: Rune se "provukao" do Sinera

Šteta! Bio je Miomir Kecmanović na korak, precizno na dva gema od plasmana u četvrto kolo Australijan Opena i velikog duela sa Italijanom Janikom Sinerom, ali je onda, verovatno uplašen od uspeha, stao i dozvolio Holgeru Runeu da se vrati u duel.

Na kraju i pobedi! Danac je stalno bio u minusu protiv Srbina, međutim na kraju je, ipak, slavio 3:2 (6:7, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4). Meč je trajao tri sata i 30 minuta. In battle of former world juniors #1s, Holger Rune comes back from 2-4 0-30 in the 4th set to beat Miomir Kecmanovic 6-7(5), 6-3, 4-6, 6-4 6-4 and reach the last 16 for the second time in three years at the #AusOpen Fantastic battle He will face Jannik Sinner on Monday. pic.twitter.com/mNV7MdXru4 — José