Partizan ima svog najkorisnijeg igrača: Košarkaš crno-belih MVP runde Evrolige!

Velika čast! Partizan je u još jednom odličnom gostujućem izdanju došao do pobede protiv milanske Olimpije rezultatom 90:70.

Na meču su se posebno istakli Tajrik Džouns i Sterling Braun, ali je njihov saigrač, Karlik Džouns je poneo zvanje MVP kola 22. runde Evrolige. The definition of; TOUGH! Calik Jones of @PartizanBC finishes with a career-high in points and PIR to claim MVP of Round 22 👏 ‘MVP of the Round’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/QFVunILQYQ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 18, 2025 On je i pored velikog optrećenja odigrao sjajn meč na kom je upisao 24