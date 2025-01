Kecmanović igra jedan od mečeva karijere, Siner ubedljiv i sada čeka rivala – imamo dve senzacije u danu i sulud podatak

Miomir Kecmanović, srpski teniser, oko 11 časova igraće protiv Holgera Runea na "Margaret Kort" areni, u okviru trećeg kola Australijan opena.

Ovo će biti njihov treći međusobni duel, a trenutni skor je 1-1. Dešavanja sa mečeva koji se igraju pre Kecmanovićevog takođe možete pronaći u blogu ispod. Kecmanović je moćnim forhendom uzeo prvi poen, a čak mu je i Rune glavom odao priznanje. Usledio je novi sjajan potez našeg asa za lakih 30:0. Kecmanović je potom napravio duplu servis grešku, ali je nakon toga pogrešio i Rune. Miomir je potom došao do gema i na korak do osvajanja seta. "Pa da, bice to težak