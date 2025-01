Već imamo dve senzacije u danu i jedan sulud podatak: Kecmanović igra jedan od mečeva karijere, Siner na ispitu protiv Amerikanca

Miomir Kecmanović, srpski teniser, oko 11 časova igraće protiv Holgera Runea na "Margaret Kort" areni, u okviru trećeg kola Australijan opena.

Ovo će biti njihov treći međusobni duel, a trenutni skor je 1-1. Dešavanja sa mečeva koji se igraju pre Kecmanovićevog takođe možete pronaći u blogu ispod. Janik je dobio prvi set sa 6:3, a njegova sunarodnica Paolini je sa 6:2 bila bolja od Svitoline. Upravo posle tog meča će na terenu biti Miomir Kecmanović i Holger Rune. 🤯🤯🤯 Outta nowhere! @BenShelton turned the game, the set and the match on its head. He breaks, he wins the third, he leads 6-3 3-6 6-4 @wwos •