Netanjahu o povratku talaca Romi, Emili i Doron: Prošle su kroz pakao, izašle su iz tame na svetlost

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas je izjavio da povratak tri žene, Romi, Emili i Doron, koje je kao taoce držao Hamas, predstavlja neverovatno potresan momenat.

On je dodao u razgovoru sa Galom Hiršom, koji je ispred izraelske vlade zadužen za povratak talaca, da su ove tri žene prvi taoci koji se vraćaju kući u prvom krugu sporazuma o primirju, preneo je Tajms of Izrael. Tanjug/AP/Oded Balilty Netanjahu je poručio Hiršu da im prenese da ih čitava nacija grli i želi im dobrodošlicu kući. "Ja znam, kao i svi mi, da su one prošle kroz pakao, izašle su iz tame na svetlost”, kazao je on, dodajući da je ovaj veliki trenutak