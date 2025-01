Predstavnici vladajuće većine u Skupštini sa zvaničnikom EU o političkoj situaciji u Srbiji

Beta pre 4 sati

Predstavnici vladajuće većine u Narodnoj skupštini razgovarali su danas sa zvaničnikom Evropske komisije Gertom Janom Kopmanom o evrointegracijama i aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji.

Generalni direktor Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije boravi trenutno u zvaničnoj poseti Beogradu.

Sagovornici su razmenili mišljenja o važnim temama sa aspekta evropskih integracija Srbije, kao što su unapređenje izbornih uslova, postupak za izbor novih članova Saveta REM-a i zakonodavstvo koje reguliše oblast medija, kao i usklađivanje spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom.

Poslanici su ukazali na preduzete aktivnosti u tim oblastima i dosadašnje postignute rezultate, a bilo je reči i o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač istakla je da ohrabruje poslednji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, gde se navodi da Srbija jeste spremna za otvaranje pregovaračkog klastera 3 i dodala da bi to bilo od izuzetne važnosti, imajući u vidu da prethodne tri godine nisu otvarani pregovarački klasteri, te da to dovodi i do rasta evroskepticizma kod građana Srbije.

Jan Kopman je ocenio da je Srbija postigla značajan napredak u reformskim procesima u proteklom periodu i ukazao na neophodnost saradnje svih političkih aktera u Skupštini, kako bi se postigao napredak na putu evrpskih integracija.

Dodao je i da je u tom procesu neophodna i saradnja sa EU i istakao motivisanost Evropske komisije da pruži zamajac Srbiji, u skladu sa ambicijom Srbije da okonča pripreme za pristupanje do kraja 2026. godine.

Istakao je nadu da će Srbija uskoro postići korake na koje se obavezala u decembru 2024, uključujući ključne oblasti vladavine prava, a za koje su države članice EU navele da će dovesti do dugo očekivanog otvaranja klastera 3.

Sastanku su prisustvovali predstavnici poslaničkih grupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Dubravka Filipovski, "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije" Dunja Simonović Bratić, "Socijaldemokratska partija Srbije" Branimir Jovanović, "PUPS - solidarnost i pravda" Risto Kostov, "Savez vojvođanskih Mađara" Boris Bajić, "Dragan Marković Palma - Jedinstvena Srbija" Života Starčević, "Zdrava Srbija - Ruska stranka - Ujedinjena seljačka stranka" Ivana Stamatović i narodni poslanik koji nije član poslaničke grupe Edin Đerlek, kao i šef Misije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žofre.

(Beta, 20.01.2025)