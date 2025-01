"U domu mu je bilo bolje nego kod kuće": Brat korisnika doma za stare u Barajevu za "Blic": "On nije mogao da bude sam"

"Sad ulazimo u četvrtu godinu kako je on bio ovde. U ovom domu mu je bilo bolje nego kod kuće, jer bi tamo morao da ostaje sam", reči su Dragan Petrovića, muškarca čiji je rođeni brat, Zoran, bio korisnik Doma za stare u Barajevu u kojem je jutros došlo do požara u kojem je nastradalo najmanje osam osoba.

Petrović navodi za "Blic" da su u porodici imali za kratko vreme dva smrtna slučaja. - Prvo je umrla žena, pa onda i majka. Ostali smo sami nas dvojica. On u stanu nije mogao da bude sam - kaže on. Prema njegovim rečima, svog brata je obilazio koliko je mogao, budući da je morao da pešači osam kilometra od stanice autobusa do Doma. - Ovde mu je bilo dobro, čak je i prestao da puši - kaže on. Podsetimo, najmanje osam osoba je stradalo, a više njih je povređeno u