Zelena trava usuda

U vizuelno predivnoj seriji „Ništa ne govori“, na kontrolisan i prevrtljiv način reditelji nas transportuju u Severnu Irsku s početka sedamdesetih, maglovito vlažnu i mitski primamljivu

Gotovo krišom, u jesen 2024. godine je prikazana Ništa ne govori (Say Nothing, FX/Hulu; autor Jošua Zetumer), možda najbolja a verovatno najvažnija televizijska serija sezone. Stav je svakako subjektivan, budući da sam uvek bio zainteresovan za irske istorijske teme (što, naravno, u Srbiji uopšte nije neobično), o kojima sam napisao jedan od svojih – sada pokušavam da budem objektivan – najposvećenijih tekstova tokom prethodnih dvadeset godina. Bilo je to prvog