Advokati potpuno obustavili rad na sedam dana, Viši sud obustavio izvršenje odluke advokata

BEOGRAD - Viši sud u Beogradu doneo je danas odluku da se obustavi izvršenje Odluke Skupštine Advokatske komore Srbije (AKS) od 18. januara u delu kojim je određena potpuna obustava rada advokata na teritoriji Srbije, što znači da bi trebalo da postupaju u hitnim slučajevima.

U saopštenju suda navodi se da je sud usvojio predlog za određivanje privremene mere i obustavio od izvršenja Odluku Skupštine Advokatske komore Srbije (AKS) u delu kojim je određena potpuna obustava rada advokata od 20. do 26. januara, s obzirom na to da tom odlukom nije ustanovljen minimum procesa rada, čime je ovakva odluka suprotna Kodeksu profesionalne etike advokata. To znači da je odluka izvršna momentom uručenja rešenja Višeg suda u Beogradu tuženoj AKS i