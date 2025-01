Oblačno i hladno, od četvrtka toplije

BEOGRAD - U nizijama, po kotlinama i dolinama reka oblačno, tmurno i hladno, ponegde i maglovito, uz lokalnu pojavu sipeće kiše (rosulje) i poledice.

Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, nakon jutarnjeg mraza, u toku dana se i dalje očekuje toplije vreme u odnosu na ostale krajeve uz slabu do umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Vetar slab promenljiv, u Braničevu i delu Velikog Pomoravlja umeren do jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -8 do -1, a najviša u većini mesta od -1 do 4 stepena, u oblastima bez magle i niske oblačnosti na jugu i istoku Srbije,