Nožem ubio zeta: Oglasio se MUP povodom ubistva u Batajnici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M. B. (70) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

On se sumnjiči da je sinoć oko 22.50 časova u Batajnici nožem ubo svog četrdesetdvogodišnjeg zeta koji je od zadobijenih povreda preminuo u Urgentnom centru. M. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, iz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Podsetimo, M.B. (70) je navodno, nakon svađe, nasmrt izbo bivšeg zeta D.N. (41) koji mu je došao na slavu. - Ubijeni D. N. je došao na slavu kao bivši zet kod M.B. U nekom su se trenutku