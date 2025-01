Tužno i ružno: Novi snimak tuče navijača Zvezde i PSV

U noći između ponedeljka i utorka, u centru Beograda, definitivno je došlo do tuče navijača Crvene zvezde i PSV.

Objavljujući novi snimak incidenta, sajt hooligans.cz, koji je specijalizovan za praćenje navijačkih obračuna, navodi da su napad na Holanđane izveli pripadnici navijačke grupe Delije. Na snimku se vidi i prisustvo policijske patrole, ali bez reakcije!? 21.01.2025🇷🇸 Delije attacked PSV before tomorrow match, click here for more videos: https://t.co/8cbCXoqUv6 pic.twitter.com/uufdvRaD3K — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 20, 2025 Na istom sajtu