Predsednik Srbije najavljuje planove do 2032.: Godine Vučić: U Jagodini o budućnosti Srbije, biće pokrenuta inicijativa za pokret

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će na skupu u Jagodini pokušati da predstavi kako vidi budućnost Srbije i naglasio da država mora da napravi plan do 2032. godine, jer dolazi do velikih promena u svetu.

On je naglasio da će u petak biti pokrenuta inicijativa za stvaranje pokreta. "Tu će biti profesora, lekara, govoriće ljudi koje ste malo viđali u javnosti, još malo ili nimalo u političkom životu. Možda će neku reč da kaže Ivica Dačić, još nije odlučeno, ali nekoliko reči ću ja da kažem i pokušaću da predstavim, šta je to, gde i kako vidim budućnost Srbije", rekao je Vučić za Informer. Dodao je da Srbija ima plan do 2027. godine, ali da to nije dovoljno. "Međutim,