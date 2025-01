Šelton u polufinalu: Moram da rizikujem protiv Sinera

Drugi put u polufinalu gren slema, prvi put posle pretprošlog Ju-Es opena koji ga je i katapultirao.

Ben Šelton igra u sjajnoj formi u Melburnu, a posle trijumfa protiv Lorenca Sonega sa 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4), objasnio je zašto. – Kada sam u Njujorku 2023. stigao među četiri najbolja, mislio sam da sve u mojoj igri mora da bude perfektno. Stalno sam gađao linije. Pravio sam mnogo vinera, servirao neverovatno. Sve je moralo da bude perfektno da bih pobeđivao. Sada u Melburnu nije