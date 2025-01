Trener Atlante veruje u Bogdana: "Prosto je, morate" VIDEO

Kvin Snajder, trener Atlanta Hoksa, osvrnuo se na nedavne partije Bogdana Bogdanovića koji ne briljira u poslednje vreme.

Srpski košarkaš je u porazu od Detroita (114:104) imao svega dva poena, tri skoka, asistencijom i ukradenom loptom. Šutirao je iz igre 0/9, a u poslednjih pet utakmica za tri poena šutrao je 4/29. "Prosto, morate da verujete u njega. Videli smo Bogija kako pogađa. Radio je to ovde. Radio je to tokom čitave svoje karijere. Kada se te stvari dešavaju, kada ne pogađate, morate da nastavite da se borite. To i on pokušava da uradi. Kao što sam rekao, ja verujem u